iPhone, Nike en McDonalds krijgen het lastig door boze Europese burgers

De iPhone en andere (te)dure spullen uit de VS krijgen met lastig. Uit een peiling van YouGov bleek dat meer dan de helft van de consumenten in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland bereid was alternatieven te zoeken voor Amerikaanse producten.

Trump, die de Europese Unie omschreef als een constructie die speciaal is ontworpen om "de Verenigde Staten te naaien", legde aanvankelijk een basisheffing van 20 procent op importen uit de EU op, maar verlaagde deze tijdelijk naar 10 procent voor de meeste goederen.

In elk van de vijf landen gaf meer dan 50 procent van de respondenten aan dat ze "vrijwel" of "zeer" waarschijnlijk minder Amerikaanse producten zouden kopen, zoals Nike-sneakers, McDonald's-burgers en frisdranken van The Coca-Cola Company. Dit sentiment was het sterkst in Oostenrijk en onder 60-plussers.