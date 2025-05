Boston Celtics in play-offs verder zonder Tatum

BOSTON (ANP/RTR) - Basketballer Jayson Tatum komt niet meer in actie in de play-offs voor titelverdediger Boston Celtics. De sterspeler heeft een operatie ondergaan aan een gescheurde rechterachillespees.

Tatum raakte maandag geblesseerd in de vierde wedstrijd in de play-offs tegen New York Knicks. De ploeg uit New York won die wedstrijd met 121-113 en heeft nog maar één zege nodig om de finale van de Eastern Conference te bereiken.

Boston Celtics heeft niet bekendgemaakt hoe lang Tatum moet revalideren, maar in de play-offs komt hij vrijwel zeker niet meer in actie.