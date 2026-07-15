UNICEF: wereldwijde vaccinatiegraad onder kinderen stijgt licht

DEN HAAG (ANP) - De wereldwijde vaccinatiegraad onder kinderen is in 2025 licht gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor. Dat maakte UNICEF Nederland dinsdag bekend.

Ondanks deze vooruitgang is de wereld nog altijd niet terug op het niveau van 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie. UNICEF Nederland is blij met de vooruitgang, maar waarschuwt dat nog altijd miljoenen kinderen onbeschermd blijven tegen ziektes die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden.

Een belangrijke graadmeter voor de wereldwijde vaccinatiegraad is volgens UNICEF het aantal kinderen dat ingeënt wordt tegen difterie, tetanus en kinkhoest (DTP). De wereldwijde vaccinatiegraad voor de eerste dosis van dit vaccin (DTP1) steeg van 89 procent in 2024 naar 90 procent in 2025. Daarmee blijft de vaccinatiegraad echter nog steeds onder het niveau van 2019, toen 91 procent van de kinderen een eerste DTP-vaccinatie kreeg.

Bij vaccinaties tegen mazelen, een ziekte die bijzonder besmettelijk is en ernstige complicaties kan veroorzaken, is de vooruitgang gestagneerd. De wereldwijde dekking van de eerste mazelenvaccinatie bleef in 2025 steken op 84 procent. Ook in Nederland daalt de vaccinatiegraad voor mazelen al jaren.