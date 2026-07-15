VS scherpen sancties tegen Iran aan na vastlopen onderhandelingen

WASHINGTON (ANP) - De VS hebben de economische sancties tegen Iran aangescherpt en een militaire maritieme blokkade van het land hervat, nadat de onderhandelingen tussen beide landen waren vastgelopen na nieuwe wederzijdse aanvallen in de Straat van Hormuz.

Zo kondigde het ministerie van Financiën nieuwe sancties aan tegen het scheepvaartnetwerk van de Iraanse oliemagnaat Hossein Shamkhani. Hij is de Iraanse leider van een zakenimperium dat volgens het ministerie strategisch belangrijke olie- en wapendeals afhandelt voor Teheran en Moskou. Het ministerie legde sancties op aan meer dan vijftig entiteiten die onder het netwerk vallen, waaronder rederijen, schepen en individuen.

Ook heeft het ministerie aan de Iraanse centrale bank gelinkte fondsen bevroren ter waarde van ruim 130 miljoen dollar, meldde minister van Financiën Scott Bessent op X.