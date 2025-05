Universiteit Tilburg schort samenwerkingen met Israël op

TILBURG (ANP) - Tilburg University werkt voorlopig niet meer samen met twee universiteiten in Israël. Daardoor gaan er voorlopig geen studenten en medewerkers vanuit Tilburg naar de Bar-Ilan University in Tel Aviv en de Reichman University in Herzliya.

De Brabantse universiteit wilde naar eigen zeggen praten met de beide instellingen over de samenwerking, maar "het bleek niet mogelijk om de dialoog te voeren over de risico's van onze samenwerking voor systematische en grove schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden".