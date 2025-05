Pakistan: India heeft tientallen straaljagers ingezet bij aanval

ISLAMABAD (ANP/AFP) - Pakistan zegt zich terughoudend te hebben opgesteld tijdens de Indiase aanvallen. "Ongeveer 75 tot 80 Indiase gevechtsvliegtuigen namen deel aan de aanval, waarvan Pakistan er slechts vijf neerhaalde terwijl ze projectielen afwierpen, inclusief twee Indiase drones", zei minister van Buitenlandse Zaken Ishaq Dar volgens de krant Dawn tegen de pers.

India zegt in Pakistan kampen van terroristen te hebben gebombardeerd na een bloedige aanslag op burgers in Kasjmir. Pakistan reageerde woedend en maakte bekend dat wordt teruggeschoten. Er zijn berichten over artilleriebeschietingen in het grensgebied. Pakistan meldt dat 26 burgers zijn omgekomen. Aan Indiase zijde wordt melding gemaakt van 12 doden.