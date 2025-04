Universiteiten kondigen rechtszaken aan tegen deel bezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - Universiteiten gaan via de rechter proberen een deel van de bezuinigingen op het hoger onderwijs van tafel te krijgen. Ze stellen dat het kabinet afspraken over starters- en stimuleringsbeurzen die de overheid in 2022 met de sector maakte, niet zomaar mag opzeggen. Het gaat om een bedrag van 300 miljoen euro.

Over het geld werd een zogeheten bestuursakkoord gesloten, met een looptijd tot eind 2030. "Veel rechtsgeleerden zetten vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van het eenzijdig openbreken van het akkoord. Dat staat eventuele toekomstige afspraken tussen universiteiten en de overheid in de weg", stelt voorzitter Caspar van den Berg van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL).

Tilburg University en de Radboud Universiteit in Nijmegen beginnen als eerste procedures, meldt UNL.