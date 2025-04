Italiaanse productie Stellantis zakt tot laagste stand in 69 jaar

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Bij Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Alfa Romeo en Jeep, is de productie in zijn Italiaanse fabrieken in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald tot het laagste niveau in bijna zeventig jaar. Vakbonden verwachten dit jaar geen herstel, omdat de zware importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump de productie verder kunnen belemmeren.

Ook heeft het concern last van een algeheel zwakkere vraag, mede door de verschuiving naar elektrische auto's, stelt de Italiaanse vakbond FIM-CISL. De productie van auto's en bedrijfswagens kelderde het afgelopen kwartaal met 36 procent tot 109.900 stuks, het laagste aantal voor deze periode sinds 1956.

Voorzitter John Elkann, die Stellantis tijdelijk leidt na het vertrek van voormalig topman Carlos Tavares, heeft als zware taak de autoproductie op te voeren. Hij deed onlangs de belofte om dit jaar 2 miljard euro in Italië te investeren, maar waarschuwde ook dat nieuwe handelsbarrières de productie kunnen afremmen.