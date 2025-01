Trump zegt weer dat hij forse tarieven wil voor Canada en Mexico

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw gezegd dat hij importheffingen van 25 procent wil invoeren op producten uit Canada en Mexico. Hij herhaalde hiermee zijn waarschuwing aan de twee landen, die tot de belangrijkste handelspartners van de Verenigde Staten behoren.

Trump deed zijn uitspraken in gesprek met journalisten in het Witte Huis. Hij noemde de toestroom van fentanyl en grote handelstekorten als redenen. Volgens Trump wordt vanuit China fentanyl verzonden naar Mexico en Canada. Via die landen komt de pijnstiller vervolgens de VS binnen, aldus Trump. Direct na zijn inauguratie liet Trump al weten vanaf 1 februari 25 procent aan invoerrechten te willen heffen op goederen uit Canada en Mexico. Voor kenners is nog steeds onduidelijk of de president daad bij woord zal voegen.