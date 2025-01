Urenlange gijzeling in Franse gevangenis ten einde

ARLES (ANP/AFP) - Een gijzeling in een Franse gevangenis is na enkele uren ten einde gekomen. Volgens minister van Justitie Gérald Darmanin heeft de gijzelnemer, een gevangene, zich overgegeven en is er niemand gewond geraakt.

De 37-jarige gevangene, veroordeeld voor een gewapende verkrachting, had met een zelfgemaakt steekwapen vier artsen en een bewaker gegijzeld in de ziekenzaal van een gevangenis in het Zuid-Franse Arles. Ingewijden zeggen tegen het Franse persbureau AFP dat hij "ernstige psychiatrische problemen" heeft. Hij zou nog een straf moeten uitzitten tot 2031 en hebben geëist dat hij naar een andere gevangenis werd verplaatst.

Een speciale interventie-eenheid van de politie was uitgerukt naar het gebouw. Na een paar uur liet de gijzelnemer een van de artsen vrij, ongeveer een uur later kwam de rest naar buiten. De gijzelnemer werd gearresteerd.