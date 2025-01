Investering van 200 miljoen voor Duitse maker vliegende taxi's

MÜNCHEN (ANP/DPA/BELGA) - Lilium, een Duitse fabrikant van vliegende taxi's, ontvangt 200 miljoen euro van Mobile Uplift, een consortium van investeerders. Dat heeft een adviesbureau namens het consortium vrijdag bekendgemaakt. De investering moet Lilium ondersteunen bij het gereedmaken van de kleine elektrische vliegtuigen voor de markt.

Lilium werd in 2015 opgericht en heeft sindsdien gewerkt aan de ontwikkeling van een vliegtuig dat verticaal kan landen en opstijgen. Maar in november kondigde het bedrijf aan in financiële moeilijkheden te zitten en werd een faillissementsprocedure gestart. Mobile Uplift sloot eind december een overeenkomst die een doorstart mogelijk maakte. De 750 medewerkers die kort daarvoor waren ontslagen, werden weer teruggehaald.

De orderportefeuille van het bedrijf, dat onder leiding staat van voormalig Airbus-topman Klaus Roewe, bevat ongeveer zevenhonderd bestellingen. Die zijn onder andere van klanten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Saudi-Arabië.