Urkers voorlopig nog in Duitsland om 'zorgelijke' toestand vader

URK (ANP) - De drie Urkers die onder het puin van het ingestorte hotel in het Duitse Kröv werden gehaald keren "niet op korte termijn" terug naar Nederland omdat de situatie van de vader "zorgelijk" is, laat de lokale krant Het Urkerland donderdag weten. Eerder werd duidelijk dat de 26-jarige man zijn linkerarm had gebroken en dat hij een beschadiging aan zijn slokdarm had opgelopen, maar nu meldt Het Urkerland dat hij ook geen gevoel in zijn voeten heeft en een nierdialyse moet ondergaan.

De 23-jarige moeder en het kind van bijna twee mankeren volgens de krant "vrijwel niks". De vader ligt in het ziekenhuis, maar is wel bij. Hij werd later bevrijd dan zijn vrouw en kind.

Bij het incident kwamen twee mensen om het leven. Bijna 24 uur na het instorten werd de laatste overlevende onder het puin gehaald. In totaal kwamen veertien mensen vast te zitten.