UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht betaalt mee aan de uitvaart van de 19-jarige Mohammed, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. Het lichaam van de jongeman werd afgelopen week op straat in een vrieskist in de woonwijk Pijlsweerd aangetroffen.

De gemeente neemt de rekening van de uitvaartondernemer op zich. "Dit is al in een vroeg stadium toegezegd, omdat we zagen dat het hier nodig was en de impact op de familie en de stad heel groot was", aldus de woordvoerder.

Nabestaanden van de jongeman willen hem begraven in Syrië, waar hij op 14-jarige leeftijd door de oorlog vandaan vluchtte. De gemeente betaalt niet mee aan de reiskosten van de familie. Wel is een aantal dagen geleden een inzamelingsactie voor de begrafenis van Mohammed opgezet. Daarvan worden onder meer de vliegtickets betaald. Tot zaterdagavond was daarvoor ruim 30.000 euro opgehaald.