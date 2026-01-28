Federale diensten 'braken mogelijk protocol' in Minneapolis

WASHINGTON (ANP/AFP) - De federale diensten die in Minneapolis jacht maken op ongedocumenteerde immigranten hebben mogelijk "het protocol gebroken" voordat ze een verpleegkundige doodschoten tijdens protesten. Dat zegt Stephen Miller, topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder noemde hij de verpleegkundige, Alex Pretti, een "moordenaar".

Volgens Miller had het Witte Huis duidelijke instructies gegeven dat extra manschappen naar Minnesota werden gestuurd om "een fysieke barrière te creëren tussen arrestatieteams en verstoorders". "We onderzoeken waarom het CBP-team dat protocol misschien niet heeft gevolgd", aldus Miller, verwijzend naar de grenswacht.