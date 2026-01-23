Utrechtse driehoek: geweld tegen uitsupporters KRC Genk was nodig

UTRECHT (ANP) - ME'ers kregen donderdagavond te maken met fors geweld van KRC Genk-supporters voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tegen FC Utrecht. Dit is te lezen in een reactie van de Utrechtse driehoek (politie, justitie en burgemeester). KRC Genk sprak vrijdagochtend in een verklaring van buitensporig politioneel geweld. De driehoek stelt dat geweld nodig was om het forse geweld van de uitsupporters te beteugelen.

Bij de instroom voor de wedstrijd brak een grote groep Genk-supporters met veel geweld door de beveiliging heen, waarna ze zich voegden bij de andere supporters in het uitvak, legt de driehoek uit. "Zij waren niet geïdentificeerd en gefouilleerd; dat bracht grote veiligheidsrisico's met zich mee. Daarom moesten alle supporters uit het vak worden gehaald om alsnog te worden gecontroleerd." De supporters weigerden dit vrijwillig te doen. Daarna gaf de politie hen volgens de driehoek meerdere kansen om het vak te verlaten. "Toen zij dit niet deden en geweld begonnen te gebruiken heeft de politie moeten optreden."

Een deel van de groep zou zoveel schade hebben aangericht aan onder meer het uitvak dat het volgens FC Utrecht onverantwoord was om de overige uitsupporters toe te laten. Daarom werd besloten de wedstrijd zonder uitpubliek te spelen en de bussen met uitsupporters terug naar België te sturen. De driehoek zegt het te betreuren dat "welwillende KRC Genk-supporters na lang wachten de wedstrijd hebben moeten missen".

KRC Genk veroordeelde vrijdag het wangedrag van een naar eigen zeggen "kleine minderheid supporters". De club vond echter ook dat er sprake was van onnodig en buitensporig politioneel geweld, waarvan zij beelden en berichten binnen hebben gekregen.