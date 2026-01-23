ECONOMIE
Tour Down Under past koninginnenrit aan om 'extreem' brandgevaar

Sport
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 11:40
anp230126082 1
BRIGHTON (ANP) - De organisatie van de Tour Down Under past de voor zaterdag geplande koninginnenrit drastisch aan om de veiligheid van de wielrenners te waarborgen. Er dreigt door de hitte brandgevaar, met name in het gebied waar Willunga Hill ligt. Die beklimming, traditioneel de scherprechter in de Australische etappekoers uit de WorldTour, wordt uit de route gehaald.
De organisatie voorziet zaterdag temperaturen van boven de 40 graden Celsius en spreekt om die reden van 'extreem gevaar op natuurbranden'. De vierde etappe wordt om die reden ingekort van 176 naar 131 kilometer en de aankomst is niet op Willunga Hill, maar wordt verplaatst naar een strook bergop in het centrum van het Zuid-Australische stadje Willunga. "De veiligheid van renners en fans is onze prioriteit", aldus koersdirecteur Stuart O'Grady.
De Australiër Jay Vine leidt na drie etappes het algemeen klassement.
