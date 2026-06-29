Vader en zoon na vier dagen onder puin Venezuela gehaald

CARABALLEDA (ANP) - Reddingswerkers hebben zondag een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw in de Venezolaanse kuststad Caraballeda weten te halen.

"Ze zijn extreem verzwakt, zoals elke patiënt die vier dagen onder het puin vastzit, dus we doen er alles aan om hen te rehydrateren en verschillende medicijnen toe te dienen", aldus een Franse reddingswerker. Zij droegen de vader en zoon op geïmproviseerde brancards door de met puin bezaaide straten naar een wachtende ambulance.

De redding geeft hoop aan alle reddingswerkers die momenteel in een race tegen de klok actief zijn om mensen onder het puin vandaan te halen. In hetzelfde gebied werden eerder ook een moeder en haar baby van negen maanden gered.

Tot nu toe zijn als gevolg van de dubbele aardbeving afgelopen woensdag 1450 doden gemeld. Tienduizenden mensen staan nog als vermist opgegeven.