Straf omhoog voor doden partner na aanhoudend huiselijk geweld

DEN HAAG (ANP) - Wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld haar of - meestal - zijn partner doodt, kan daarvoor binnenkort een zwaardere straf krijgen. Specifiek gaat het hier om gevallen waarbij geen sprake is van een vooropgezet plan, of dit niet kan worden bewezen. Rechters noemen dat doodslag en kunnen daar maximaal 25 jaar celstraf voor opleggen. Maar justitieminister David van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar maximaal 30 jaar of levenslang.

Preciezer geldt deze verhoging voor doodslag na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Het laatstgenoemde houdt in dat iemand macht over diens partner uitoefent door diegene stelselmatig te vernederen, bang te maken of in zijn of haar vrijheid te belemmeren. Door de verhoging kunnen daders even hard gestraft worden als iemand die wordt veroordeeld voor moord, oftewel doden met een vooropgezet plan.

Deze maatregelen zijn onderdeel van een groter wetsvoorstel dat dwingende controle en psychische mishandeling strafbaar maakt. Van Weel heeft dit plan al eerder aangekondigd en publiceert maandag een eerste concept, zodat experts en betrokken burgers feedback kunnen geven.

"Psychisch geweld heeft grote gevolgen voor slachtoffers, maar is op dit moment niet altijd strafbaar. Daardoor kunnen politie en justitie te weinig optreden, ook in situaties die ernstig zijn of escaleren", licht de VVD-bewindsman toe. Hij hoopt hiermee femicide, oftewel vrouwenmoord, vaker te voorkomen.