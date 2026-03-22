Trump geeft Iran nog 48 uur. Maar wat dan?

De zeestraat tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman is een cruciale route voor de wereldhandel in olie en lng en ligt sinds het uitbreken van de oorlog , drie weken geleden, grotendeels stil. Iran had eerder gedreigd schepen aan te vallen als reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iraans grondgebied.

Teheran reageerde op het ultimatum met de waarschuwing dat bij een aanval op eigen energie- en brandstofinstallaties alle Amerikaanse energievoorzieningen in de regio doelwit zullen worden. Intussen gaan ook de gevechten door: Israël zegt doelen in Teheran te hebben bestookt, terwijl Iran opnieuw raketten op Israëlische steden heeft afgevuurd, met tientallen gewonden tot gevolg.

Volgens het Amerikaanse leger zijn in drie weken tijd meer dan 8.000 Iraanse doelen aangevallen, waaronder circa 130 marineschepen; een operatie die door Centcom wordt omschreven als de grootste vernietiging van een marine in zo’n korte periode sinds de Tweede Wereldoorlog. De vrees groeit dat het conflict verder zal escaleren en de olieprijzen wereldwijd onder druk komen te staan.