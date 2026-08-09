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VAE levert crimineel Daniel Kinahan uit aan Ierland

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 13:35
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DUBLIN (ANP) - De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan (49) wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland, meldt onder meer de Ierse publieke omroep RTÉ. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het Speciale Strafhof. Hij staat terecht ​​voor het leiden van een misdaadorganisatie.
Kinahan zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. Zijn laatste beroep tegen zijn uitlevering vanuit de VAE werd afgewezen, aldus RTÉ.
In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met Kinahans aankomst.
Hutch-bende
Het Kinahan-kartel voert al jarenlang een gewelddadige strijd met de Hutch-bende uit Dublin. In juni kreeg Kinahans rechterhand Sean McGovern 24 jaar celstraf opgelegd, omdat hij een leidende rol had bij moordaanslagen.
Nieuwsuur meldde in februari 2024 dat Kinahan in de jaren negentig in Nederland woonde.
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