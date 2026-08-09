Netanyahu: Israël verwerpt Gazaplan, IDF trekt zich niet terug

Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt de Israëlische krijgsmacht (IDF) zich ook niet terug, heeft premier Benjamin Netanyahu gezegd. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd.

Netanyahu besprak het plan van Trumps zogenoemde Board of Peace (Vredesraad) bij een kabinetsoverleg. "Israël verwerpt het vijftienpuntendocument. De IDF zal zich niet terugtrekken tot Hamas daadwerkelijk is ontwapend en zal zich blijven inzetten om bedreigingen voor onze troepen en onze burgers af te slaan", aldus de premier.

Netanyahu zei bij het overleg ook dat hij van plan is om te voorkomen dat Iran een kernmacht wordt. "Ik wil nog eens benadrukken: overeenkomst of geen overeenkomst, zolang ik minister-president ben zal Iran niet over kernwapens beschikken."