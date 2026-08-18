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VAE: voor het eerst in maanden raketten uit Iran gedetecteerd

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 22:55
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ABU DHABI (ANP/RTR) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zeggen dinsdag twee ballistische raketten vanuit Iran te hebben gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee, meldt het ministerie van Defensie. De laatste keer dat het land een Iraanse aanval meldde, was in mei.
Het ministerie verklaart dat het land in de hoogste staat van paraatheid verkeerde. Inwoners ontvingen via hun telefoon een waarschuwing voor een raketdreiging. Later volgde een tweede melding dat de situatie veilig was en dat mensen hun normale activiteiten konden hervatten.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran tot nader order op te schorten. Het verwijst daarbij naar de regionale escalatie, die volgens hen de regionale en internationale vrede en veiligheid ondermijnt.
De VAE hebben sinds het uitbreken van de Iranoorlog te maken met Iraanse aanvallen. Iran heeft onder meer Amerikaanse militaire bases in de Golfregio aangevallen.
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