Nederland tweede Europese exporteur van AI-apparatuur

Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur die de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk maakt. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius in een nieuw rapport. Ons land is goed voor 7 procent van de wereldwijde export van AI-gerelateerde goederen. De exportwaarde van ruim 80 miljard euro levert wereldwijd een elfde plaats op.

Nederland moet het vooral hebben van chipmachines en zijn logistieke functie. Dankzij ASML is Nederland wereldwijd de grootste exporteur van machines voor de productie van halfgeleiders. Daarnaast heeft Nederland een belangrijke logistieke rol bij de wederuitvoer van onder meer routers en netwerkswitches, schrijft Atradius.

De wereldwijde markt is "sterk geconcentreerd", merkt de kredietverzekeraar op. Zo zijn Aziatische economieën goed voor 65 procent van de AI-gerelateerde export. De vijftien grootste exportlanden vertegenwoordigen daarnaast tot 90 procent van de wereldwijde uitvoer.

Europa afhankelijk van buitenland

Europa blijft daarmee voor veel cruciale onderdelen afhankelijk van een klein aantal landen in Azië en van de Verenigde Staten. "Juist nu AI snel wordt opgeschaald, maakt deze concentratie de keten gevoeliger voor geopolitieke spanningen en handelsverstoringen", stelt econoom Theo Smid van Atradius. "Voor Europa is het daarom cruciaal om de afhankelijkheid waar mogelijk te verkleinen en de eigen positie in cruciale onderdelen van de AI-keten te versterken." Dat kan bijvoorbeeld door meer diversificatie van leveranciers en investeringen in Europese technologische capaciteit, denkt Smid.

Voor de ontwikkeling en toepassing van AI zijn tal van goederen nodig, waaronder grondstoffen, processors, geheugenchips, servers, netwerkapparatuur en machines voor de productie van chips. De wereldwijde export van deze AI-gerelateerde goederen vertegenwoordigde in 2024 een waarde van ruim 2,9 biljoen euro. Dat is ongeveer drie keer zoveel als tien jaar geleden. Nederland staat met een exportwaarde van ruim 80 miljard euro wereldwijd op de elfde plaats.