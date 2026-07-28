ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakantiegangers claimen nog niet massaal schade om natuurbranden

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 13:12
anp280726119 1
DEN HAAG (ANP) - Verzekeraars hebben de eerste schademeldingen binnen van vakantiegangers die zijn getroffen door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk, maar dit zijn er nog niet veel. Mensen bellen tot nu toe vooral om informatie in te winnen over hun reis- en annuleringsverzekering als zij niet meer naar hun bestemming willen of voortijdig willen vertrekken. Dat melden verzekeraars NN, Interpolis en ANWB.
Interpolis kreeg sinds donderdag meer claims via de annuleringsverzekering door de natuurbranden, al is een aantal onbekend. NN, dat naast Nationale-Nederlanden ook de merken ING Verzekeringen, OHRA, ASN Verzekeringen en ABN AMRO Verzekeringen voert, ontving sinds vorige week ongeveer zestig meldingen van vakantiegangers in Zuid-Frankrijk en Spanje. Bij ANWB zijn het er ook enkele tientallen.
Volgens NN en ANWB zijn dit nog geen hoge aantallen. De verwachting is dat het verder oploopt. Zo zijn Nederlanders geëvacueerd vanaf hun camping en weten zij de schade pas zodra zij daarnaartoe kunnen terugkeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-564075613

B&B Vol liefde: partner van Eline uit Aruba werd geliquideerd

37913241_m

Het eeuwige leven? Zo oud kunnen mensen écht maximaal worden

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

ANP-478954591

Martin Gaus (81) heeft nog maar één wens: 'Mijn uitvaart is al geregeld'

ANP-561096766

Drie keer per week ontstaat in NL brand door de meterkast: experts geven tips om een ramp te voorkomen

anp270726152 1

Pathé komt in nacht en ochtend met extra vertoningen The Odyssey

Loading