Trump moffelt eigen gesneuvelden weg: 'Oorlog moet klein blijven voor de kiezer'

Vier Amerikaanse soldaten sneuvelden de afgelopen weken in de strijd tegen Iran . Volgens het Pentagon tellen ze ineens niet meer mee. Ze verdwenen zomaar van de officiële lijst met oorlogsslachtoffers.

Toeval? Amerika-correspondent Erik Mouthaan denkt van niet: met minder dan honderd dagen te gaan tot de belangrijke tussentijdse verkiezingen komt de Amerikaanse oorlog met Iran Trump steeds slechter uit.

Doelbewust?

Drie militairen kwamen om bij een Iraanse raketaanval op een basis in Jordanië. Een vierde sneuvelde een dag later in Irak, bij het onschadelijk maken van een Iraanse drone. Vorige week verdwenen alle vier ineens uit het officiële dodental van de oorlog. Het Pentagon sprak van een 'tijdelijke datastoring'.

Afgelopen zondag doken de namen weer op, maar dan op een andere pagina, onder een compleet nieuw label: slachtoffers van 'overzeese operaties' sinds 7 juli. Diezelfde nieuwe categorie bevat ineens ook meer dan 200 gewonden, van wie niet duidelijk is of ze allemaal daadwerkelijk in de strijd tegen Iran gewond zijn geraakt.

Staakt-het-vuren dat er niet meer is

De verklaring van het Pentagon: er zou een staakt-het-vuren gelden, waardoor recente slachtoffers niet meer onder de oorlog met Iran vallen. Het probleem: Trump zei zelf al dat dit staakt-het-vuren voorbij is. Zo ontstaat een vreemde situatie waarin de regering tegelijkertijd beweert dat de strijd is opgelaaid én dat de nieuwste doden er niet meer bij horen.

Volgens Mouthaan is dat geen ongelukje. Het cijferschuifwerk wordt in Washington gezien als een poging om de oorlog met Iran voor het publiek minder ernstig te laten lijken dan hij is.

Wet uit 1973

Er speelt meer. Een Amerikaanse wet uit 1973 verplicht de president om militaire operaties binnen 60 dagen te beëindigen, tenzij het Congres toestemming geeft om door te gaan. Trump lijkt de discussie te willen omzeilen door te stellen dat de klok van 60 dagen bij een herstart van het conflict opnieuw begint te lopen; een woordspelletje dat ook precies verklaart waarom recente slachtoffers ineens in een aparte categorie belanden.

Amerikanen voelen oorlog in de portemonnee

Terwijl in Washington wordt gesteggeld over labels en categorieën, voelen gewone Amerikanen de oorlog gewoon in hun portemonnee. Na de meest recente sluiting van de Straat van Hormuz schoten de benzineprijzen weer omhoog. Nieuwe peilingen laten zien dat nauwelijks één op de vijf Amerikanen optimistisch is over hoe de oorlog verloopt.

Dat is precies waarom de timing voor Trump zo ongelukkig is. Met de tussentijdse verkiezingen in zicht, zou hij zelf het liefst van het conflict af zijn. Hij beloofde nooit een oorlog in het Midden-Oosten te beginnen en begon er toch een. Of het dodental nu op 14 of op 18 staat: Amerikanen merken de gevolgen en dat is een groot probleem voor het Witte Huis.