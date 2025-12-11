Vaker minimaal onderhoud aan spoor door geldgebrek ProRail

HAARLEM (ANP) - ProRail kan de komende jaren op steeds meer delen van het spoor alleen strikt noodzakelijk onderhoud plegen. Werkzaamheden om het spoor 'toekomstklaar' te maken, raken daarbij in de verdringing. Volgens de spoorbeheerder komt dat door tekorten aan geld en personeel.

ProRail waarschuwt dat deze aanpak op lange termijn duurder uitpakt. Als schrikbeeld wijst de organisatie naar buurland Duitsland, waar uitstel van onderhoud tot veel uitval, vertragingen en hoge kosten heeft geleid.

De spoorbeheerder voert volgend jaar ruim vierhonderd grote onderhoudsprojecten uit, ongeveer evenveel als dit jaar. De kosten zijn zo'n 1,8 miljard euro. De afgelopen jaren waarschuwde het bedrijf al dat reizigers tot 2030 rekening moeten houden met meer overlast omdat veel spoor aan onderhoud toe is.

Eigen ambities

ProRail krijgt voor het onderhoud geld van de overheid, maar naar eigen zeggen niet meer genoeg om aan de eigen ambities te voldoen. Het halen van de minimale vereisten uit het Basis Kwaliteitsniveau Spoor (BKN) lukt nog wel.

"De Nederlandse overheid besteedt momenteel 1,2 procent van het bbp aan infrastructuur, zoals het spoor, wegen en vaarwateren. Dat is onvoldoende om de verwachte mobiliteitsgroei op te vangen. Daarom pleit de spoorbeheerder - samen met Rijkswaterstaat en de Logistieke Alliantie - voor een verhoging naar minimaal 2 procent. Dat moet voorkomen dat Nederland in eenzelfde situatie als Duitsland belandt", stelt ProRail.

Toename storingen

Bijvoorbeeld in Haarlem zijn uitbreidings- en vernieuwingsprojecten voorlopig geschrapt. "Dat lijkt een besparing, maar het is in werkelijkheid een verschuiving", zegt ProRail-topman John Voppen. "We moeten later nog eens terugkomen en dat maakt het duurder, zorgt voor meer hinder en vraagt om meer vakmensen die al schaars zijn op de arbeidsmarkt."

Tot nu toe waren er in 2025 al meer grote storingen op het spoor dan in een jaar is toegestaan. Volgens ProRail had een kwart van alle verstoringen te maken met suïcide. Het bedrijf vraagt om investeringen in preventiemaatregelen, zoals het plaatsen van extra slimme camera's en 2 miljoen euro per jaar voor bijvoorbeeld het aanpassen van risicolocaties.

Voor volgend jaar vallen de negen maanden durende werkzaamheden aan de Gouwespoorbrug in Alphen aan den Rijn op. Reizigers tussen Alphen en Bodegraven zijn vanaf oktober aangewezen op busvervoer van NS. Ook reizigers tussen Leiden en Utrecht worden hierdoor getroffen. Zij kunnen ook omreizen via bijvoorbeeld Schiphol.