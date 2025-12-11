ECONOMIE
Gaza getroffen door noodweer: tenten doorweekt en ingestort

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 9:53
bijgewerkt om donderdag, 11 december 2025 om 10:01
anp111225087 1
 In de Gazastrook vinden overstromingen plaats als gevolg van een winterse storm. Hulporganisaties zeggen dat de al moeilijke leefomstandigheden voor de Palestijnen, onder wie velen die meermaals ontheemd zijn geraakt door de oorlog, verder onder druk komen te staan.
Door de regen van de afgelopen dagen staan tenten onder water. Ook zijn er tenten ingestort. Al Jazeera meldt dat in Khan Younis een baby is gestorven als gevolg van de kou. Volgens de nieuwszender worden de zwaarste regenbuien in de nacht van donderdag op vrijdag verwacht.
De regen zorgt voor nieuwe "ontberingen", verklaart de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) op X. "Overstroomde straten en doorweekte tenten maken de al erbarmelijke leefomstandigheden nog gevaarlijker. Koude, overvolle en onhygiënische omgevingen vergroten het risico op ziektes en infecties." De organisatie zegt dat ongehinderde humanitaire hulp "dit leed" kan voorkomen.
