Valkenburgse Meer na drie maanden weer open voor recreanten

LEIDEN (ANP) - Het Valkenburgse Meer bij Leiden is na bijna drie maanden weer grotendeels toegankelijk voor recreanten. De gemeente Katwijk heeft de noodverordening ingetrokken die op en om het meer gold, nadat op 1 april een deel van de oever in het water was gezakt. Omdat de kade nog wekenlang instabiel bleef, was de omgeving verboden gebied voor onder meer zwemmers, surfers en wandelaars.

Volgens de gemeente geeft recent onderzoek "geen aanleiding meer" om de noodverordening in stand te houden. "Ik ben blij dat zwemmen, surfen en recreëren in en rond het meer weer mogelijk is", zegt burgemeester Cornelis Visser van Katwijk, waar het Valkenburgse Meer onder valt. "De afgelopen maanden heb ik steeds de afweging moeten maken tussen veiligheid enerzijds en recreatie en ondernemerschap anderzijds. Het is positief dat daar nu weer ruimte voor komt."

Alleen de zuidwestkant van het meer blijft verboden gebied. Daar stortte over een lengte van ruim 200 meter zo'n 20 meter van de oever in. Begin april is met grote zandzakken een nooddijk gebouwd om het achterland te beschermen tegen een mogelijke doorbraak.

Onderzoeksinstituut Deltares concludeerde in april dat de kade inzakte doordat een slappe zandlaag als drijfzand wegstroomde. Aanvullend onderzoek toont een verband aan met de trillingen door zandwinning in het meer. Voorlopig mag dan ook nog geen zand worden gehaald uit het Valkenburgse Meer, dat hiervoor jarenlang is gebruikt. De provincie bespreekt mogelijke aanpassingen van de vergunning. Onderzoekers adviseren zware trillingen in en om het meer te vermijden, evenals activiteiten die golven hoger dan 1 meter veroorzaken.