Zo'n honderd betogers Volkeren voor Vrede op Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Op het Malieveld demonstreren dinsdag meerdere groepen onder de verzamelnaam Volkeren voor Vrede. Op de manifestatie zijn begin van de middag zo'n honderd mensen afgekomen.

Demonstranten dragen onder meer omgekeerde Nederlandse vlaggen, vlaggen met daarop de vredesduif en op een banner staat de tekst 'Stop Steun! Nazi Regime Kiev'. De thema's van de toespraken op het podium lopen uiteen van verzet tegen de NAVO-top en een pro-Russische uitleg van de oorlog in Oekraïne tot "de vaccinatie-genocide" en georganiseerd ritueel kindermisbruik, dat door "de media" zou worden genegeerd.

Ook vragen meerdere sprekers aandacht voor het geweld tegen de Palestijnen in Gaza. Marie-Therèse ter Haar riep op om in het debat rond de oorlog in Oekraïne meer aandacht te hebben voor de Russische uitleg van de situatie. Ter Haar is oprichter van het 'Eurazië Instituut', waarmee ze onder meer informatie aanbiedt over emigreren naar Rusland.

Protestdag

Een groep van zo'n vijftien mensen die zich World Anti-Imperialist Platform noemt, scandeerde enige tijd leuzen tegen de NAVO en ook "free Palestine". Een van de actievoerders zegt dat de deelnemers uit verschillende landen komen. Volgens een andere deelnemer moet de Westerse wereld macht inleveren ten behoeve van onder meer Rusland, China en Noord-Korea.

Het is de bedoeling dat het protest nog tot 18.00 uur duurt. Ook woensdag komen de deelnemende actiegroepen weer samen op het Malieveld voor een protestdag. Dan spreekt naar verwachting ook Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie.