Van den Brink versoepelt asielbeleid voor Afghaanse vrouwen

DEN HAAG (ANP) - Afghaanse vrouwen en meisjes die zich als asielzoeker melden in Nederland, maken meer kans om hier te mogen blijven. Door een besluit van asielminister Bart van den Brink komen zij "in verreweg de meeste gevallen" in aanmerking voor een verblijfsvergunning, meldt zijn ministerie.

De CDA'er heeft dit besluit genomen nadat ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken hadden gemeld dat de positie van vrouwen en meisjes onder het Taliban-regime verder is verslechterd. In de zomer van 2024 is een 'moraliteitswet' ingevoerd in Afghanistan, waardoor vrouwen minder bewegingsvrijheid hebben en minder ruimte om zich te ontwikkelen.

Vrouwen uit Afghanistan maakten al meer kans op een verblijfsvergunning als zij zich niet aan de regels van de Taliban konden houden en daardoor risico liepen op vervolging. Van den Brink heeft deze tekst aangepast, omdat hij deze geen recht meer vond doen aan de situatie in het land.