VluchtelingenWerk noemt verwerpen strafbaarstelling 'lichtpuntje'

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 14:19
DEN HAAG (ANP) - Een "lichtpuntje", zo noemt VluchtelingenWerk Nederland het dat de Eerste Kamer strafbaarstelling van mensen zonder geldige verblijfspapieren heeft verworpen. Dit voorkomt volgens de organisatie "directe schade voor deze mensen en voor iedereen die hen ondersteunt", staat in een reactie op de stemming over de asielnoodmaatregelenwet.
"Deze uitkomst verandert echter niets aan de fundamentele problemen van het asielpakket", zegt VluchtelingenWerk. "De asielnoodmaatregelenwet is niet gestrand omdat zij onrechtmatig en schadelijk is voor vluchtelingen, maar door politieke verhoudingen rond de novelle. Onze inhoudelijke bezwaren tegen de wet blijven dan ook volledig overeind."
Een meerderheid in de Eerste Kamer stemde tegen de asielnoodmaatregelenwet, nadat de aanpassing van de strafbaarstelling van illegaliteit daarvoor ook al was verworpen. De wet voor het tweestatusstelsel, waarbij asielzoekers een verschillende status kunnen krijgen, werd wel aangenomen.
