Van den Brink ziet nog geen probleem na winst partijen tegen azc

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 17:13
DEN HAAG (ANP) - Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink voorziet nog geen problemen door de winst van partijen tegen asielzoekerscentra bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik ga met colleges in gesprek, niet met alle losse partijen."
In meerdere gemeenten kregen protestpartijen tegen een asielzoekerscentrum zetels in de gemeenteraad. Dat zou een probleem kunnen opleveren voor de uitvoerbaarheid van de spreidingswet.
"Dat dit de uitkomst zou zijn, had ik niet kunnen voorspellen", zei de CDA-minister een dag na de verkiezingen. "Maar dat migratie een belangrijk thema was, dat was duidelijk."
Gemeenten die niet willen voldoen aan de spreidingswet, moeten daar zelf een oplossing voor vinden, stelt Van den Brink. Dat betekent volgens hem dat de gemeente binnen het provinciale overleg andere gemeenten moet vragen om de wettelijk vastgestelde opvangplekken over te nemen.
Van den Brink wil nog niet vooruitlopen op maatregelen tegen gemeenten. "We gaan eerst met elkaar om tafel."
