ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkije vraagt Iran conflict niet verder te verspreiden in regio

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 17:15
anp190326205 1
DOHA (ANP/RTR) - Turkije wil niet dat Iran de strijd tegen de Verenigde Staten en Israël laat ontaarden in een conflict waarin het hele Midden-Oosten betrokken raakt.
Tijdens een persconferentie in Qatar zei minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan dat Ankara Iran "vriendelijk" had verzocht dat te voorkomen. Hij beriep zich daarbij op de "historische verantwoordelijkheid" die Iran volgens hem draagt en noemde Iraanse aanvallen op naburige landen onaanvaardbaar.
Turkije probeert volgens Fidan een einde aan het conflict te maken en is daarom in gesprek met zowel de Verenigde Staten als met Qatar. Die gesprekken zijn vooralsnog oriënterend, aldus Fidan.
Fossiele industrie
De strijd tussen de VS, Israël en Iran escaleerde onlangs toen die eerste twee ook de Iraanse fossiele industrie vogelvrij verklaarden en aanvallen uitvoerden op Iraanse olieraffinaderijen en gasinfrastructuur. In reactie maakte Iran ook de energie-infrastructuur van Amerikaanse bondgenoten in de Golfregio tot doelwit.
Tijdens de persconferentie noemde de Qatarese premier Al Thani de Iraanse aanvallen op de gasinstallatie Ras Laffan "duidelijk bewijs" dat Teheran niet alleen de VS op het oog heeft. Dit ondanks claims van Teheran dat het zich over de grens alleen richt tegen Israëlische en Amerikaanse doelen. Bij de aanval op Ras Laffan ontstond op meerdere plekken brand. De schade die daardoor ontstond, zal de Qatarese gasexport voor zeker vijf jaar met 17 procent beknotten, aldus QatarEnergy donderdag.
loading

ANP-519259708

Key Speakers At The US Saudi Investment Forum

ftcms_abef6de9-ebe9-46d7-bc51-764d94c8a96a

182156727_m

4373

208146192_m

Loading