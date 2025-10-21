ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Plas doet aangifte vanwege genocide-poster Gaza

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 16:18
anp211025143 1
ENSCHEDE (ANP) - Caroline van der Plas gaat aangifte doen tegen The Rights Forum vanwege een poster met haar afbeelding en de tekst "Zij koos voor genocide" die de organisatie heeft gedeeld. Dat zei de BBB-leider tegen het ANP na afloop van een gesprek met Tubantia op de Universiteit Twente.
"Het voelt voor mij gewoon heel onveilig", aldus Van der Plas. "Er kunnen mensen tussen zitten die denken: zij is het kwaad. Dan weet je niet wat mensen je eventueel willen aandoen." Eerder zegde de lijsttrekker bijeenkomsten in Nijmegen en Otterlo af vanwege veiligheidsoverwegingen.
De poster hoort bij een kieswijzer die The Rights Forum heeft opgezet. De organisatie is kritisch op de sterk pro-Israëlische houding die BBB tot nu toe heeft ingenomen en wijst er onder meer op dat de partij niet wil spreken van genocide in Gaza. "Genocide moet vastgesteld worden door het Internationaal Gerechtshof", zei Van der Plas. Een VN-commissie oordeelde al wel dat Israël genocide pleegt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

anp201025202 1

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

Loading