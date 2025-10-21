Van der Plas doet aangifte vanwege genocide-poster Gaza

ENSCHEDE (ANP) - Caroline van der Plas gaat aangifte doen tegen The Rights Forum vanwege een poster met haar afbeelding en de tekst "Zij koos voor genocide" die de organisatie heeft gedeeld. Dat zei de BBB-leider tegen het ANP na afloop van een gesprek met Tubantia op de Universiteit Twente.

"Het voelt voor mij gewoon heel onveilig", aldus Van der Plas. "Er kunnen mensen tussen zitten die denken: zij is het kwaad. Dan weet je niet wat mensen je eventueel willen aandoen." Eerder zegde de lijsttrekker bijeenkomsten in Nijmegen en Otterlo af vanwege veiligheidsoverwegingen.

De poster hoort bij een kieswijzer die The Rights Forum heeft opgezet. De organisatie is kritisch op de sterk pro-Israëlische houding die BBB tot nu toe heeft ingenomen en wijst er onder meer op dat de partij niet wil spreken van genocide in Gaza. "Genocide moet vastgesteld worden door het Internationaal Gerechtshof", zei Van der Plas. Een VN-commissie oordeelde al wel dat Israël genocide pleegt.