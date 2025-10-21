Provincies zetten in op natuurherstel tegen stikstofimpasse

BEESD (ANP) - Provincies, gemeenten en waterschappen hebben bindende afspraken gemaakt met natuurbeheerders over het herstellen van kwetsbare natuurgebieden. In 2030 moet 70 procent van die natuurgebieden op orde zijn, vijf jaar later moet dat voor 90 procent gelden. Organisaties die hun afspraken niet nakomen, kunnen in het uiterste geval hun subsidie verliezen. Eerder werden al harde afspraken gemaakt met landbouworganisaties om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Robuuste natuur helpt volgens de organisaties om uit de stikstofimpasse te komen zodat er weer vergunningen kunnen worden gegeven voor zaken als woningbouw en uitbreiding van het drukke stroomnet.

"We kiezen niet tussen natuur of economische ontwikkeling, we kiezen voor beide. Alleen met sterke natuur kunnen we bouwen aan een leefbaar en economisch krachtig Nederland", aldus Ina Adema, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Adema noemt het dinsdag gepresenteerde natuurplan van de organisaties "een stevig aanbod" aan het nieuwe kabinet "om samen te werken aan een structurele aanpak die Nederland weer in beweging brengt".

'Eerste concrete stap'

Voor de plannen is steun van de rijksoverheid nodig. Adema vraagt vanaf 2026 "langjarige financiële steun" zodat organisaties en ook bijvoorbeeld boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, weten waar ze aan toe zijn. Zo is 200 miljoen euro per jaar extra nodig voor "adequaat" natuurbeheer en 500 miljoen voor het versterken van natuur en groen in steden. Voor vergoedingen voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen is nu geld (500 miljoen) gereserveerd, en in de dinsdag gepresenteerde plannen wordt ervan uitgegaan dat dat zo blijft.

Een onafhankelijke instantie, zoals de Ecologische Autoriteit, toetst de plannen en de voortgang ervan. In 2030 wordt bekeken hoe het ervoor staat.

De natuurorganisaties vinden het positief dat alle betrokken partijen "het belang van natuur erkennen". "Het Planbureau voor de Leefomgeving wees vorige week op de urgentie en omvang van ruimtelijke veranderingen. Dit is een eerste concrete stap om daar invulling aan te geven", vindt Marije Storteboom, directeur van de Unie van Bosgroepen.