Officieel warmste 5 november ooit

DE BILT (ANP) - In De Bilt is het woensdagmiddag 18,0 graden geworden en daarmee is het officieel de warmste 5 november ooit, meldt Weeronline. Het gaat hier om een lokaal warmterecord dat is gemeten door het weerstation van het KNMI in De Bilt. Door de centrale ligging is het representatief voor heel Nederland.

Het oude record stamt uit 1994, toen het weerstation 17,5 graden mat. Van een landelijk record is geen sprake. Daarvoor had het nog iets warmer moeten worden. Het oude record van 19,6 graden stamt uit 1963 en werd gemeten in Maastricht.

Het record van woensdag is alweer het negende datumwarmterecord van het jaar. Volgens Weeronline komen warmterecords steeds vaker voor, in tegenstelling tot kouderecords.

De trend van warme dagen houdt voorlopig nog aan. Op donderdag en vrijdag is het zacht weer, met een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. In de kustprovincies kan dikkere bewolking overtrekken en er is meer kans op sluierbewolking. Op de Waddeneilanden worden temperaturen verwacht van 13 graden en in Limburg wordt het 17 graden.