Van Vroonhoven: we gaan elkaar heel laten

DEN HAAG (ANP) - Het was een "heftig gesprek", zei Nicolien van Vroonhoven (NSC) na crisisoverleg met de andere coalitieleiders en de top van het kabinet. Er is beloofd te werken aan betere verhoudingen. "En we hebben ook tegen elkaar gezegd: we gaan elkaar heel laten."

Aanleiding voor de crisis was het besluit van staatssecretaris Nora Achahbar (Financiën) van NSC om op te stappen. Zij vertrekt om de "polariserende omgangsvormen", liet ze in een brief weten. De andere bewindslieden van de NSC twijfelden daarna of zij nog wel verder wilden in het kabinet.

Volgens Van Vroonhoven wilde het NSC-smaldeel in het kabinet "een front om de staatssecretaris heen vormen". Dat is volgens de tijdelijke fractievoorzitter "heel erg begrijpelijk". Maar het had "ook alles te maken met vertrouwen en woorden die gebruikt zijn. Woorden doen ertoe."

Achahbar gaat weg om die "rauwere omgangsvormen" die er zouden zijn, zegt Van Vroonhoven. Ze ontkent ten stelligste dat er racistische bewoordingen zouden zijn gebruikt door andere bewindslieden. Wat die "rauwere omgangsvormen" dan zijn, wilde ze niet zeggen.

Uiteindelijk gaat NSC volgens haar door omdat er "vertrouwen" is in de coalitie met PVV, VVD en BBB.