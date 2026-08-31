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Van der Staaij: Kamer gaf kabinet in begin pandemie veel ruimte

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 15:35
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DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer gaf het kabinet in het begin van de coronapandemie veel ruimte om besluiten te nemen, volgens oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Toen de coronacrisis aanhield, werden Kamerleden weer kritischer op wat het kabinet deed, zei Van der Staaij.
"Het is vaak een reflex in een crisisperiode dat de Tweede Kamer de regering veel ruimte geeft", analyseerde Van der Staaij tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. "Het is dan nodig dat het zwaartepunt verschuift naar bestuurlijke slagkracht. Regering: regeer."
Toen de Kamer "na de eerste schok" weer kritischer werd, had het volgens Van der Staaij nog wat scherper gemogen over de maatschappelijke impact van de maatregelen. Nadat een motie om daar een team voor in te richten was aangenomen, duurde het nog twee jaar totdat het zover was. "En toen was de crisis al ongeveer bezworen."
Dat gebeurde volgens Van der Staaij niet eerder, "omdat de Kamer uiteindelijk genoegen nam met een afgezwakte vorm".
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