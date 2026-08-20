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Van der Weijden vervolgt zwemtocht na dagje rust door ziekte

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 8:04
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DEN HAAG (ANP) - Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Op onder meer zijn Instagrampagina is te zien dat Van der Weijden weer is gaan zwemmen. "Hij is nog niet topfit, maar gaat het proberen", staat op de website van de stichting van de 45-jarige zwemmer.
Van der Weijden wil 270 kilometer zwemmen langs 22 steden en daarmee geld ophalen voor het Prinses Máxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. In de steden waar hij langskomt, staan volwassenen die als kind kanker hebben overleefd.
Al eerder zette de voormalig openwaterzwemmer, olympisch kampioen en wereldkampioen, zich in voor kanker. Zelf herstelde hij volledig van die ziekte. Deze 22-stedentocht is zijn langste tocht tot nu toe.
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