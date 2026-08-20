ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oprichter omgevallen vastgoedconcern Evergrande krijgt levenslang

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 8:05
anp200826066 1
HONGKONG (ANP/RTR) - Een Chinese rechtbank heeft de oprichter van het omgevallen vastgoedconcern China Evergrande Group veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook moeten al zijn persoonlijke bezittingen in beslag worden genomen, zo oordeelde de rechtbank.
Oprichter Hui Ka Yan werd aangeklaagd voor acht feiten, waaronder het verduisteren van gelden, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. In april bekende de ooit rijkste man van Azië al schuld.
Evergrande was eerder een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar in 2021 raakte het bedrijf in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen. Daarop volgde een crisis in de vastgoedsector van het Aziatische land.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

320828451_m

Je smart-tv gluurt met je mee: zo stop je het uploaden van screenshots en verkopen van privacygevoelige data

198486870_m

Frisdrank met suiker voor het eerst gelinkt aan kanker: zoetstoffen beter?

190173205_m

Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

184744433_m

Nieuwe liefde na je 50ste? Onderzoek onthult waarom vooral mannen er opnieuw voor gaan

119293457_m

Je hoeft helemaal niet op elkaar te lijken voor een lange relatie, maar dit is wél belangrijk

Loading