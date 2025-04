VS trekken helft troepen terug uit Syrië

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten trekken de helft van hun troepen terug uit Syrië, waar een nieuwe regering aan de macht is na de verdrijving vorig jaar van dictator Bashar al-Assad. De komende maanden gaat het aantal militairen van ongeveer 2000 naar minder dan duizend, meldde het Amerikaanse ministerie van Defensie.

In een verklaring wijst het Pentagon op het succes van de VS tegen de radicaalislamitische IS-beweging, inclusief de nederlaag in 2019 onder president Donald Trump. De verkleining van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië "weerspiegelt de belangrijke stappen" die de Amerikanen hebben gezet om de aantrekkingskracht en slagkracht van IS regionaal en wereldwijd te verminderen, aldus het ministerie.