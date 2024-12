Van Lienden bij aanvang rechtszaak: dit is trial by media

Sywert van Lienden gaf donderdagochtend direct bij aanvang van de rechtszaak tegen hem en twee zakenpartners aan dat hij dit "een trial by media" vindt. "Ik ben de kop van jut. Mijn gezin en ik lijden daaronder", zei hij in de rechtbank in Rotterdam.

Van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme staan terecht in een strafzaak over een omstreden mondkapjesdeal tijdens de coronacrisis waarmee ze miljoenen winst maakten. De compagnons worden verdacht van oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. Het Openbaar Ministerie vervolgt ook hun persoonlijke holdings en gezamenlijke bedrijf Relief Goods Alliance.

De drie mannen sloten aan het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 een overeenkomst met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de levering van 40g miljoen mondkapjes uit China. Van Lienden had vooraf publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat de compagnons de bestelling uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance in plaats van hun Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Via deze weg hebben zij miljoenen euro's winst gemaakt.