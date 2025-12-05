Van Marum: nieuw kabinet moet minister van Digitale Zaken krijgen

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet moet een minister van Digitale Zaken krijgen. Deze minister moet de "doorzettingsmacht" hebben om een nieuw digitaal systeem binnen de overheid van de grond te krijgen. Dat zei demissionair staatssecretaris Eddie van Marum na afloop van de ministerraad tegen het ANP. Behalve Binnenlandse Zaken gaat hij ook over digitalisering.

De BBB'er vindt niet dat hij momenteel te weinig middelen heeft om digitale thema's zelf aan te pakken. Wel denkt hij dat een aparte minister nodig is wanneer een nieuw kabinet "grote stappen" wil zetten op het gebied van AI, clouddiensten en cybersecurity. Een minister van Digitale Zaken zou deze plannen bij meerdere ministeries kunnen coördineren, verwacht hij.

Wat Van Marum betreft, moet een volgend kabinet niet wachten tot de overheid een centraal digitaal systeem heeft voordat er een minister wordt aangesteld. Die moet vanaf de eerste dag al onderdeel zijn van het kabinet.