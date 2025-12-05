ECONOMIE
België doet mee aan Eurovisie Songfestival

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 14:00
BRUSSEL (ANP) - België doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Franstalige omroep RTBF vrijdag besloten. Wie de Belgische kandidaat wordt, is nog niet bekend.
Nederland, Spanje, Ierland en Slovenië doen volgend jaar niet mee aan de komende editie van het songfestival, nadat bekend werd dat Israël mag deelnemen. België twijfelde over eenzelfde beslissing. IJsland, dat eerder ook met een boycot dreigde, neemt aanstaande woensdag een besluit.
De RTBF zegt wel dat zijn deelname gepaard gaat met een "duidelijke stellingname" rond de bescherming van burgers en journalisten. "Deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in 2026 kan niet zonder de wereld te bekijken zoals die is", aldus directeur Jean-Paul Philippot. De RTBF schrijft ook dat verslaggeving van het evenement zal dienen om "de uitdagingen en tragedies waarmee bevolkingsgroepen worden geconfronteerd, te benadrukken".
Eerder hadden politici van verschillende politieke partijen de RTBF opgeroepen om niet deel te nemen aan het songfestival.
