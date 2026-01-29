Van Marum wacht onderzoek af over overname bedrijf achter DigiD

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Eddie van Marum van Digitalisering wil nog niets zeggen over mogelijk overheidsingrijpen rond de verkoop van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. Hij wacht onderzoeken van twee toezichthouders af.

De BBB-bewindsman denkt voor het volgende debat over de zaak meer te kunnen vertellen.

Solvinity zorgt ervoor dat DigiD online kan draaien. De Nederlandse tak van het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl wil het bedrijf overnemen. Tweede Kamerleden vrezen dat de Amerikaanse overheid daarmee de mogelijkheid krijgt om data in te zien en DigiD plat te leggen als drukmiddel. Amerikaanse bedrijven moeten namelijk meewerken als de regering zo'n verzoek doet.

Vanuit de Kamer waren onder meer opties geopperd om Solvinity als overheid over te nemen of een gouden aandeel te creëren, waardoor het bedrijf niet volledig in Amerikaanse handen kan komen.