ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Marum wacht onderzoek af over overname bedrijf achter DigiD

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 12:45
anp290126158 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Eddie van Marum van Digitalisering wil nog niets zeggen over mogelijk overheidsingrijpen rond de verkoop van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. Hij wacht onderzoeken van twee toezichthouders af.
De BBB-bewindsman denkt voor het volgende debat over de zaak meer te kunnen vertellen.
Solvinity zorgt ervoor dat DigiD online kan draaien. De Nederlandse tak van het Amerikaanse techbedrijf Kyndryl wil het bedrijf overnemen. Tweede Kamerleden vrezen dat de Amerikaanse overheid daarmee de mogelijkheid krijgt om data in te zien en DigiD plat te leggen als drukmiddel. Amerikaanse bedrijven moeten namelijk meewerken als de regering zo'n verzoek doet.
Vanuit de Kamer waren onder meer opties geopperd om Solvinity als overheid over te nemen of een gouden aandeel te creëren, waardoor het bedrijf niet volledig in Amerikaanse handen kan komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Loading