Serena Williams wakkert geruchten over rentree aan

Sport
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 12:51
bijgewerkt om donderdag, 29 januari 2026 om 13:44
anp290126160 1
Serena Williams heeft de speculaties over een mogelijke terugkeer naar de tenniswereld weer aangewakkerd. De 23-voudig grandslamwinnares gaf een dubbelzinnig antwoord in het Amerikaanse televisieprogramma Today. "Ik weet het niet. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Het is geen ja of nee", luidde haar antwoord op de vraag naar een mogelijke comeback.
De 44-jarige Williams nam afscheid na de US Open in 2022. Ze is inmiddels moeder van twee kinderen.
In december kwam het eerste gerucht naar boven. Dopinginstantie ITIA van de tennisfederatie bevestigde dat Williams had verzocht weer opgenomen te worden op de lijst voor dopingcontroles. Dat zou betekenen dat ze weer wedstrijden wil gaan spelen. Destijds werd het gemengd dubbeltoernooi van de US Open van 2026 als meest waarschijnlijke optie genoemd.
Ook daarover gaf Williams een ontwijkend antwoord. "Ben ik opnieuw opgenomen? Ik wist niet dat ik eruit was. Luister, ik kan hier niet over praten."
