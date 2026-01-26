ECONOMIE
Van Oosten: blauw op straat buiten beschouwing bij bezuinigingen

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 16:22
DEN HAAG (ANP) - Bij de bezuiniging van 46 miljoen euro die de politie dit jaar moet doorvoeren, worden de basisteams "helemaal buiten beschouwing gelaten". Daarmee reageerde demissionair minister Foort van Oosten (Justitie, VVD) in een debat op zorgen die bij een groot deel van de Tweede Kamer leven. "Wij komen in 2026 niet aan het blauw op straat."
Van Oosten somde een waslijst politietaken op waarvan niet de bedoeling is dat erop wordt gekort. "De politie gaat niet komen aan personeel dat belast is met noodhulp, de afhandeling van 112-meldingen, heterdaadoptreden en eerste hulp bij levensbedreigende situaties", zei hij bijvoorbeeld.
In plaats daarvan moet het geld worden weggehaald bij "niet-operationele" functies. Het Politiedienstencentrum en de korpsleiding zullen bijvoorbeeld "fors moeten besparen", aldus de minister. Meerdere Kamerleden vroegen zich af of zulke bezuinigingen indirect niet alsnog de slagkracht van de politie raken. Dat kon Van Oosten niet uitsluiten. Evenmin kon hij beloven dat de begroting precies wordt uitgevoerd zoals gepland.
Het tekort van de politie loopt naar verwachting op tot ongeveer 350 miljoen euro per jaar vanaf 2030. Over nieuwe bezuinigingen die na 2026 nodig zijn, zei Van Oosten nog niets. Die kunnen dus alsnog bij de basisteams van de politie terechtkomen.
