Berlijn wil snel zeerecht vernieuwen voor bestrijden schaduwvloot

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 16:27
RIGA (ANP) - Duitsland wil snel het internationale zeerecht "moderniseren" om het ontduiken van sancties door Rusland met schimmige tankers tegen te gaan. "Het kan niet zo zijn dat onze handen hier steeds eenzijdig gebonden zijn", zei buitenlandminister Johann Wadephul maandag.
NAVO-landen maken zich al langer zorgen over de aftandse tankers onder obscure of zelfs valse vlag waarmee Rusland ondanks strafmaatregelen bijvoorbeeld olie blijft exporteren. Maar tegen die 'schaduwvloot' is het moeilijk optreden. In principe kan alleen de vlaggenstaat zelf schepen op volle zee aanpakken, een enkele uitzondering daargelaten. Steeds meer landen zoeken de grenzen van het zeerecht op om toch te kunnen ingrijpen.
"Ik dring erop aan dat we dringend tot een modernisering van het zeerecht op dit punt komen", zei Wadephul op bezoek bij zijn Letse collega. Landen als Nederland en Duitsland zijn vanouds voorzichtig met de regels om de bescherming van de scheepvaart niet op de helling te zetten.
