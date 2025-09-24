Van Oosten houdt publicatie NCTV-advies over rellen niet tegen

DEN HAAG (ANP) - Minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid houdt de publicatie van een NCTV-advies over de extreemrechtse rellen in Den Haag niet tegen als de Tweede Kamer daar om vraagt. De Kamer heeft daar ondertussen al om verzocht. Tegen journalisten zei de VVD-minister woensdag dat het hem verstandig lijkt dat de Kamer kan lezen wat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hem adviseerde om te zeggen over het geweld rond een protest op het Malieveld.

"Ik ga mij daar niet tegen verzetten", zei Van Oosten over het publiceren van het advies. NRC schreef woensdag dat de NCTV Van Oosten had geadviseerd om de rellen rechts-extremistisch te noemen, omdat het zou worden genormaliseerd als het niet werd benoemd. De VVD'er deed dat tijdens het vragenuur dinsdag niet, maar tijdens een debat dinsdagavond over antisemitisme uiteindelijk wel.

Donderdag wordt gedebatteerd over de rellen van zaterdag.