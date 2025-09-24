ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Oosten houdt publicatie NCTV-advies over rellen niet tegen

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 16:06
anp240925137 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid houdt de publicatie van een NCTV-advies over de extreemrechtse rellen in Den Haag niet tegen als de Tweede Kamer daar om vraagt. De Kamer heeft daar ondertussen al om verzocht. Tegen journalisten zei de VVD-minister woensdag dat het hem verstandig lijkt dat de Kamer kan lezen wat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hem adviseerde om te zeggen over het geweld rond een protest op het Malieveld.
"Ik ga mij daar niet tegen verzetten", zei Van Oosten over het publiceren van het advies. NRC schreef woensdag dat de NCTV Van Oosten had geadviseerd om de rellen rechts-extremistisch te noemen, omdat het zou worden genormaliseerd als het niet werd benoemd. De VVD'er deed dat tijdens het vragenuur dinsdag niet, maar tijdens een debat dinsdagavond over antisemitisme uiteindelijk wel.
Donderdag wordt gedebatteerd over de rellen van zaterdag.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

G1kt1AhaoAA-Gu2

Enorm zinkgat in centrum Bangkok (50 meter diep) nadat weg instort, zie beelden

Loading