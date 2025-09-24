ECONOMIE
NBC: twee doden bij schietpartij detentiecentrum Dallas

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 16:18
anp240925138 1
DALLAS (ANP/BLOOMBERG) - Door een schietpartij bij immigratiedienst ICE in Dallas zijn twee doden gevallen. Dat bevestigt de immigratiedienst tegenover NBC News. Een derde slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het zou gaan om drie gedetineerden. Bij de schietpartij zijn voor zover bekend geen medewerkers gewond geraakt.
De dader is volgens de Amerikaanse minister Kristi Noem (Binnenlandse Veiligheid) om het leven gekomen door een zelf toegebrachte schotwond, schrijft zij op X. Over een motief is nog niets bekend. De minister sprak eerder over een detentiecentrum, maar later over een ICE-kantoor.
Volgens de politie in Dallas opende de schutter het vuur vanuit een naastgelegen gebouw.
Er zijn de afgelopen tijd meer incidenten geweest bij ICE-faciliteiten in het land. De locatie in Dallas was in augustus het doelwit van een bommelding, meldt CNN. Op 4 juli vond er een aanval plaats in Alvarado, waarbij een politieagent in zijn nek werd geschoten. Hij raakte daarbij gewond. Een paar dagen daarvoor opende een 27-jarige man het vuur op een douanefaciliteit. Twee agenten en een douanemedewerker raakten daarbij gewond.
ANP-447821275

